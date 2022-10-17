Окупанти відпустили з полону мера Херсона — ЗМІ

За неофіційними даними він покинув місто.

Окупанти відпустили з полону мера Херсона — ЗМІ
© Суспільне UA

Мера Херсона Ігоря Колихаєва, якого російські окупанти затримали ще в червні, відпустили з полону і він покинув місто. Про це пише херсонське видання «Мост» із посиланням на джерела в правоохоронних органах та в окупованому Херсоні.

Згідно із словами співрозмовника видання, Ігоря Колихаєва відпустили за день до початку так званого референдуму, після чого він покинув Херсон.

Зараз мер Херсона, за даними джерел, знаходиться на території тимчасово окупованого Криму або вже виїхав за кордон.

Водночас офіційно цю інформацію не підтверджують ані представники влади, ані правоохоронні органи.


Ірина Знась, ZN.ua





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