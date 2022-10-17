Червоний Хрест не може потрапити до колонії в Оленівці – немає гарантій безпеки

Група з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включно з лікарем, перебуває на Донеччині та готова відвідати колонію в Оленівці, де загинули і продовжують утримуватися вцілілі захисники «Азовсталі».

Місія також готова відвідати полонених українців в інших місцях несвободи на території області, йдеться у заяві , опублікованій на сайті організації.

«Наша команда готова ось уже кілька місяців, але досі не має мінімальних гарантій безпеки на місці та дозволу на проведення візиту», - наголошується в заяві.

Співробітники місії мають перевірити умови утримання та лікування полонених, забезпечення предметами першої необхідності та можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.