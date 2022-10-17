Військовим рекомендували збивати дрони Shahed зі стрілецької зброї, але не врахували важливі нюанси — експерт

Аби максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури від іранських дронів-камікадзе Shahed, які в понеділок, 17 жовтня, нанесли удари по Києву та влучили у тому числі в житловий будинок, командування Збройних сил України розпорядилось направити добровольців у місця розташування електричних підстанцій, теплоелектростанцій, водоканалів тощо, аби ті з допомогою стрілецької зброї могли збивати ворожі безпілотники. Однак, як зазначає колишній народний депутат та ексрадник командувача сил ТрО ЗСУ Віталій Купрій, військовим не пояснили усі ризики такої роботи для них самих та не підготували збивати такі об’єкти.

«Задача: за допомогою стрілецької зброї намагатися збити ворожі дрони і не допустити знищення цих об'єктів. Начебто все добре, але вирішення таким чином цієї проблеми на теперішній час є проблематичним і навіть небезпечним для самих бійців добровольчих формувань територіальних громад. Виявляється що ніхто не пояснив добровольцям, які у багатьох випадках не мають досвіду ведення бойових дій, як це робити ефективно, безпечно і не забезпечили їх належним озброєнням», - підкреслює Купрій.

Так, по-перше, знаходження бійців саме біля об'єктів, на які направлена атака дрона, наражає на небезпеку їх самих.

«Вкрай важко збити дрон-камікадзе на фінальній стадії польоту, коли він вже пікірує на ціль. Але коли стріляєш по дрону, який наближається до тебе і потрапляєш у ціль, треба все-рівно пам'ятати що він за інерцією все рівно може на тебе впасти. Тому як правило збивати їх треба з боків або позаду. Здійснювати це, знаходячись у безпосередній близькості від об'єкту, який обороняєш, не можна. Це самогубство!», - наголошує він на ризиковості ідеї.

По-друге, за його словами, для успішного збиття дрону має буте відомий напрямок, з якого він летить, орієнтовний час прильоту, а ця система сповіщення наразі ще працює неефективно.

Так, збивати дрон треба заздалегідь і щоб в цей час він не знаходився над населеним пунктом або іншим місцем, яке може постраждати в результаті вибуху після збиття. Оскільки бойова частина дрону-камікадзе іранського виробництва Shahed 136 важить приблизно 20-40 кілограм, а радіус ураження уламками - не менше сотні метрів та висока і руйнівна потужність.

По-третє, зазначає Купрій, щоб більш результативно збивати дрони необхідна відповідна стрілецька зброя, хоча б кулемет з великою ємністю магазину.

«Проте добровольцям тероборони переважно видають лише автомати Калашникова калібру 5,45 мм. Щоб збити дрон с такої зброї треба і точно вгадати де він буде пролітати і зробити щільний вогонь, 4-5 автоматників мінімум. Це є непросто», - констатує ексдепутат.

Ще один важливий момент - щоб бачити куди летять кулі від автоматної або кулеметної черги необхідно забезпечити бійців саме трасуючими кулями. Також для збільшення вірогідності знищення дрону саме у повітрі бажано забезпечувати бійців бронебойно-запалювальними кулями. Однак цього не робиться.

По-п'яте, якщо атака дрона відбувається у темну частину доби, то без тепловізора стріляти на звук взагалі неефективно. А їх наявність це зараз рідкість, наприклад для багатьох ДФТГ північної частини країни.

«Висновок напрошується такий. Щоб належним чином захистити наші об'єкти критичної інфраструктури від іранських дронів-камікадзе за допомогою добровольців тероборони необхідно окрім видачі бойового розпорядження їх належним чином підготувати і забезпечити необхідним озброєнням», - підкреслив Купрій.