Військовим рекомендували збивати дрони Shahed зі стрілецької зброї, але не врахували важливі нюанси — експерт
Збити дрон-камікадже із автомата непросто і часто є смертельно ризикованим для самих бійців
Аби максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури від іранських дронів-камікадзе Shahed, які в понеділок, 17 жовтня, нанесли удари по Києву та влучили у тому числі в житловий будинок, командування Збройних сил України розпорядилось направити добровольців у місця розташування електричних підстанцій, теплоелектростанцій, водоканалів тощо, аби ті з допомогою стрілецької зброї могли збивати ворожі безпілотники. Однак, як
«Задача: за допомогою стрілецької зброї намагатися збити ворожі дрони і не допустити знищення цих об'єктів. Начебто все добре, але вирішення таким чином цієї проблеми на теперішній час є проблематичним і навіть небезпечним для самих бійців добровольчих формувань територіальних громад. Виявляється що ніхто не пояснив добровольцям, які у багатьох випадках не мають досвіду ведення бойових дій, як це робити ефективно, безпечно і не забезпечили їх належним озброєнням», - підкреслює Купрій.
Так, по-перше, знаходження бійців саме біля об'єктів, на які направлена атака дрона, наражає на небезпеку їх самих.
«Вкрай важко збити дрон-камікадзе на фінальній стадії польоту, коли він вже пікірує на ціль. Але коли стріляєш по дрону, який наближається до тебе і потрапляєш у ціль, треба все-рівно пам'ятати що він за інерцією все рівно може на тебе впасти. Тому як правило збивати їх треба з боків або позаду. Здійснювати це, знаходячись у безпосередній близькості від об'єкту, який обороняєш, не можна. Це самогубство!», - наголошує він на ризиковості ідеї.
По-друге, за його словами, для успішного збиття дрону має буте відомий напрямок, з якого він летить, орієнтовний час прильоту, а ця система сповіщення наразі ще працює неефективно.
Так, збивати дрон треба заздалегідь і щоб в цей час він не знаходився над населеним пунктом або іншим місцем, яке може постраждати в результаті вибуху після збиття. Оскільки бойова частина дрону-камікадзе іранського виробництва Shahed 136 важить приблизно 20-40 кілограм, а радіус ураження уламками - не менше сотні метрів та висока і руйнівна потужність.
По-третє, зазначає Купрій, щоб більш результативно збивати дрони необхідна відповідна стрілецька зброя, хоча б кулемет з великою ємністю магазину.
«Проте добровольцям тероборони переважно видають лише автомати Калашникова калібру 5,45 мм. Щоб збити дрон с такої зброї треба і точно вгадати де він буде пролітати і зробити щільний вогонь, 4-5 автоматників мінімум. Це є непросто», - констатує ексдепутат.
Ще один важливий момент - щоб бачити куди летять кулі від автоматної або кулеметної черги необхідно забезпечити бійців саме трасуючими кулями. Також для збільшення вірогідності знищення дрону саме у повітрі бажано забезпечувати бійців бронебойно-запалювальними кулями. Однак цього не робиться.
По-п'яте, якщо атака дрона відбувається у темну частину доби, то без тепловізора стріляти на звук взагалі неефективно. А їх наявність це зараз рідкість, наприклад для багатьох ДФТГ північної частини країни.
«Висновок напрошується такий. Щоб належним чином захистити наші об'єкти критичної інфраструктури від іранських дронів-камікадзе за допомогою добровольців тероборони необхідно окрім видачі бойового розпорядження їх належним чином підготувати і забезпечити необхідним озброєнням», - підкреслив Купрій.