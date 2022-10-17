Росіяни спішно вивозять "державні адміністрації" з окупованих територій: що відбувається

За даними Генштабу, росіяни почали процес евакуації так званих "державних" установ із окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ.

За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також повідомляє, що рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах РФ значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних.

"За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.