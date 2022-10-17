Путіну необхідне перемир'я — ексглава СЗР

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж пояснив, що російському президентові Владіміру Путіну зараз необхідне перемир'я, щоб не втратити вже окуповані території. Під час телемарафону Маломуж зауважив, що окупаційній армії потрібно перегрупуватися і підготувати резерви.

"Перемир'я пов'язане з тим, що Путін чітко програє... на всіх фронтах. Він спробував, звичайно, надолужити свої упущення... новими атаками на Донецькому напрямку, там не вдається. Утримати Херсонський напрямок - дуже складно...", - сказав експерт.

Маломуж пояснив, що Путіна загнали у глухий кут. Проте у російського президента є потенціал, щоб продовжувати війну.

"...у нього ще є потенціал, але зараз критично необхідно йому якесь перемир'я, для того, щоб і не втратити, по-перше, території, які він завоював, це перша складова", - заявив Маломуж.

Експерт зазначив, що мобілізовані, яких Росія відправляє на фронт, або здаються, або тікають, або гинуть.

"Тому і створили там 80 центрів підготовки, і Шойгу (очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу - Ред.) вже розповідає, що там будуть ефективно два-три місяці готуватися нові резерви. Цей новий резерв, звичайно, він може готуватися, і це буде проблема для України...", - сказав генерал.