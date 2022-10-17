Чи зможуть США впоратися з Китаєм, Іраном і Росією одночасно? — Bloomberg

Уявіть собі сценарій, за яким через рік, два або три світ здригнеться через війну від Європи до Тихого океану. Ідея не така абсурдна, як вам може здатися. За останні десятиліття США не стикалися з такими перспективами короткострокового військового протистояння на кількох окремих театрах. Про це у колонці для Bloomberg пише історик та американський дослідник зовнішньої політики США Гел Брандс.

Вторгнення російського президента Владіміра Путіна в Україну розпалило найбільший конфлікт у Європі за кілька поколінь і спровокувало боротьбу великих держав. У Східній Азії шанси на війну зростають — це продемонструвала напруженість, викликана поїздкою спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні. На Близькому Сході США , можливо, доведеться обирати між боротьбою з Іраном і визнанням його пороговою державою.

Поєднайте ці кризи разом, і ви отримаєте передумови до євразійської пожежі.

Звичайно, кошмарні сценарії зазвичай не здійснюються. Цілком можливо, що жодна з цих ситуацій не втягне США у війну і що найбільш вірогідні часові межі конфлікту відрізняються залежно від регіону. Але цей приклад демонструє, наскільки всеосяжною стала небезпека великої війни. Це також нагадує нам, що сьогоднішні кризи пов’язані між собою глибше, ніж здається.

Можливо, антагоністи Америки формально не є союзниками, але вони об’єднані в критично важливу територію — центральну частину Євразії — і за критичними напрямками. США не можуть реагувати на одну проблему, не враховуючи її вплив на їх здатність впоратися з іншими. Вимоги до майстерності з державного управління та політичної проникливості дуже жорстк, адже Вашингтон стикається з низкою проблем, від яких не втечеш і, звичайно, не може дозволити собі спостерігати за загостренням їх усіх одразу.

Певним чином скрутне становище Америки нагадує період перед Другою світовою війною. Облишмо той факт, що жоден суперник США не вчинив агресії чи жорстокості в масштабі держав Осі — хоча репресії Китаю проти уйгурів і смертоносна війна Путіна в Україні є відгомоном того минулого. Залишмо осторонь і те, що жорстока незграбність Путіна в Україні зараз більше схожа на наслідування Беніто Муссоліні, ніж Адольфа Гітлера. Основні моделі геополітики виглядають до болю знайомими.

Тоді, як і зараз, міжнародна система зазнавала ударів з багатьох сторін. Японія прагнула панувати на Далекому Сході. Гітлерівська Німеччина претендувала на першість у Європі та за її межами. Італія Муссоліні здійснювала криваві кроки до імперії в Середземномор'ї та Африці. Радянський Союз, зрештою, воював з Гітлером — однак лише після того, як допоміг йому розділити Східну Європу.

Між цими ревізіоністськими державами було мало близькості. Різні расистські ідеології, які лягляи в основу нацистської Німеччини та імперської Японії, були принципово несумісними. Хоча Берлін, Рим і Токіо дійсно підписали свій Троїстий пакт у 1940 році, всебічна недовіра довела, що це було дещо більше, ніж угода про підривання існуючого порядку та побудову окремих імперій серед руїн.

Проте, попри те, що держави Осі стали практичними партнерами, між програмами радикальної експансії, які вони здійснювали, була глибока, деструктивна синергія.

Диктатори підтримували один одного в критичні моменти: підтримка Муссоліні сприяла безкровному завоюванню Гітлером Австрії та Судетської області в 1938 році. Прогрес однієї фашистської держави підбадьорив інші: вторгнення Німеччини у Західну Європу в 1940 році допомогло заохотити Японію просуватися до Південно-Східної Азії та Тихого океану за рахунок переможеної Франції, зневіреної Британії та розгубленої Америки.

Тоді, як і зараз, велика демократична держава, яка всюди стикалася з проблемами, намагалася діяти рішуче будь-де. Наприкінці 1930-х років Британія вагалася щодо проведення жорсткої лінії проти Німеччини, стикаючись з одночасними загрозами з боку Італії та Японії. У США були подібні проблеми на тлі загострення кризи в Європі та Азії. «Мені просто не вистачає військового флоту», — відзначав президент Франклін Д. Рузвельт у 1941 році.

Навіть воєнна мобілізація не вирішила цю проблему повністю. Від початку до кінця боротьба з кількома антагоністами змусила союзників йти на важкі компроміси. Аби вивести демократії з рівноваги і створити найсерйознішу, найзагальнішу кризу глобальної безпеки, яку бачив світ, не знадобився повністю інтегрований альянс тоталітарних супротивників.

У 1930-х роках західні лідери намагалися передбачити, як швидко регіональні кризи можуть спричинити глобальний крах. Так само більшість політиків після холодної війни ніколи не думали, що однополярна стратегія Америки закінчиться таким чином. Не є новиною те, що автократичні держави нарощують свою армію та примушують сусідів. Новим є те, що всі ці виклики загрожують загостритися.

Східна Європа палає через вторгнення Путіна в Україну, кульмінації кампанії, яка тривала кілька поколінь, щоб відновити перевагу Росії від Центральної Азії до Балтійського моря. Успішний бліцкриг у лютому міг забезпечити Росії керівну позицію у Східній Європі та спровокувати новий тиск на відкриті країни Організації Північноатлантичного договору. Російські помилки та опір України запобігли цьому сценарію. Але навіть зменшена Росія матиме багато можливостей для створення неприємностей, а конфлікт в Україні далекий від завершення.

І Україна, і Росія мають амбітні цілі. Київ прагне звільнення всієї окупованої території, включно з Кримом; Москва прагне перетворити Україну на збіднілу васальну державу. Війна також розв'язала запеклу боротьбу у стримуванні великих держав. Вашингтон та його союзники дають Україні зброю, гроші та розвідувальні дані, щоб знекровити армію Путіна; вони б’ють російську економіку санкціями. Москва використала енергетичний тиск, щоб зробити війну більш болючою для Європи; вона погрожує ядерною ескалацією, сподіваючись обмежити свої втрати на полі бою та обмежити підтримку України Заходом.

Путін, схоже, вірить, що зможе змусити своїх ворогів відійти, перш ніж зазнає великої поразки, тоді як США діють так, ніби вони можуть стримувати Путіна від ескалації достатньо довго, щоб Україна перемогла. Результатом усього цього є жорстока і нестабільна рівновага, яка не може зберігатися вічно, оскільки її учасники мають взаємовиключні цілі.

Тим часом у Тайванській протоці, можливо, почався відлік конфлікту. Пекін використав візит Пелосі на Тайвань як привід для агресивних військових навчань, які є передвісниками підвищення рівня регіональної напруженості. Китайські чиновники, безсумнівно, вважають за краще досягти своїх цілей — контролювати Тайвань і виштовхнути США із західної частини Тихого океану — без великої війни. Можливо, кривава місія Путіна в Україні змусила президента Китаю Сі Цзіньпіна більш обережно ставитися до застосування сили. Проте тридцятирічне нарощування військової сили, безсумнівно, дало Сі набагато кращі шанси за бажання підкорити Тайвань.

Насправді Сі, можливо, доведеться застосувати силу, щоб отримати те, що він хоче: шанси на те, що Тайбей мирно підкориться неототалітарному Китаю, зменшуються з кожним роком, у той час як США та їхні союзники, здається, дедалі більше прагнуть заблокувати прагнення Пекіна до регіонального домінування. Радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван нещодавно заявив, що США перебувають у «перших роках вирішального десятиліття» в конкуренції з Пекіном.

У Вашингтоні точаться бурхливі дебати щодо того, коли загроза китайської агресії стане найбільш гострою; навіть найбільш стурбовані спостерігачі вважають, що до розборок залишилося щонайменше два-три роки. Проте ризик війни зростає, оскільки рішучість Китаю змінити рівновагу в Східній Азії відбивається на рішучості його суперників не дозволити цього.

Крім того, є вічно займистий Близький Схід, регіон, який американці воліли б ігнорувати. Триваюча періодично насильницька боротьба між Вашингтоном і Тегераном ледь не спалахнула в 2019 і на початку 2020 років після виходу США з ядерної угоди 2015 року і завершилася вбивством генерала Касема Сулеймані під час удару безпілотника.

Повідомляється, що успіхи Ірану у збагаченні урану дали йому можливість в короткі терміни створити ядерну зброю. Тому США та Ізраїль повинні розглянути потребу у додаткових примусових методах для того, щоб завадити Ірану перетнути цю червону лінію. Криза може виникнути швидко — за кілька місяців — якщо переговори щодо відновлення ядерної угоди остаточно проваляться.

Водночас, криза може розвиватися повільніше, якщо переговори затягнуться на невизначений термін. Навіть за умови, якщо буде досягнуто певної угоди, США все одно можуть зіткнутися з Іраном, чия ядерна інфраструктура є більш розвиненою, ніж у 2015 році; і який міг через бодай часткове зняття міг би отримати додаткові кошти та агресивніше просуватись до першості від Перської затоки до Леванту.

Війна між США та їхніми суперниками не є неминучою на жодному з цих театрів. Це окрема можливість по кожному з них.