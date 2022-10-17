У Мелітополі мобілізували до кремлівської армії три тисячі місцевих чоловіків

У наразі окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, примусово мобілізували до російської армії три тисячі місцевих чоловіків. Таку цифри назвав в етері телемарафону мер міста Іван Федоров. Людей забирають просто на вулиці, ставлять на облік у військкоматі і поки що відпускають.

«Є приклади, коли також забирали в армію. В цілому в Мелітополі забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони, і мобілізація, на жаль, продовжується», – зазначив він.

Серед перших мобілізованих за вищезгаданою процедурою – колаборанти та лояльні до окупаційної адміністрації жителі, що отримали російські паспорти. Їх можуть зупинити на блокпосту, вивести з машини та відразу відправити в окопи.

Раніше колаборанти з Криму масово тікали до РФ через Мелітополь через панічні настрої на анексованому півострові.