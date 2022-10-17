Туреччина виступає за припинення вогню в Україні – міністр

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Чорноморська ініціатива з експорту зерна може стати моделлю для вирішення інших проблем. Про це він повідомив під час зустрічі із міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у Стамбулі.

Акар наголосив, що Туреччина завжди поважала кордони, територіальну цілісність сусідніх країн, виступала за мир та стабільність.

"І зараз Туреччина з тією ж прозорістю продовжує реалізацію цієї політики", - зазначив голова оборонного відомства.

Акар привернув увагу до зусиль президента Туреччини щодо негайного припинення вогню та врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом.

За словами Акара, продуктом збалансованої політики Анкари стала не лише зернова угода, а й обмін полоненими між РФ та Україною.

«Наша мета - продовжувати працювати в напрямку негайного врегулювання конфлікту мирним шляхом і способом, рухатися в цьому напрямку, сприяти зниженню напруженості і доставляти гумдопомогу нужденним, уникнувши будь-яких збоїв», - сказав глава Міноборони Туреччини, передає "Анадолу" .

Раніше повідомлялося про те, що президент Туреччини готується офіційно запропонувати Києву та Москві посередництво у переговорах щодо припинення війни.