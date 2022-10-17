Туреччина виступає за припинення вогню в Україні – міністр
Туреччина вже виступила посередником у зерновій угоді та в обміні полоненими, інформує
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Чорноморська ініціатива з експорту зерна може стати моделлю для вирішення інших проблем. Про це він повідомив під час зустрічі із міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у Стамбулі.
Акар наголосив, що Туреччина завжди поважала кордони, територіальну цілісність сусідніх країн, виступала за мир та стабільність.
"І зараз Туреччина з тією ж прозорістю продовжує реалізацію цієї політики", - зазначив голова оборонного відомства.
Акар привернув увагу до зусиль президента Туреччини щодо негайного припинення вогню та врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом.
За словами Акара, продуктом збалансованої політики Анкари стала не лише зернова угода, а й обмін полоненими між РФ та Україною.
«Наша мета - продовжувати працювати в напрямку негайного врегулювання конфлікту мирним шляхом і способом, рухатися в цьому напрямку, сприяти зниженню напруженості і доставляти гумдопомогу нужденним, уникнувши будь-яких збоїв», - сказав глава Міноборони Туреччини, передає
Раніше повідомлялося про те, що президент Туреччини готується офіційно запропонувати Києву та Москві посередництво у переговорах щодо припинення війни.