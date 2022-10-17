Три країни закликають ЄС допомогти Україні створити Спецтрибунал для російської влади

Три країни закликають ЄС допомогти Україні створити Спецтрибунал для російської влади
© Офіс президента

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликають ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні у створенні міжнародного трибуналу для покарання РФ за злочин агресії.

Звернення міністрів опубліковано на сайті міністерства закордонних справ Латвії.

«Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують – геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії», - йдеться у звернення.

Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, а нещодавній масований ракетний обстріл цивільних об’єктів є лише епізодом у її терористичній кампанії, ЄС повинен діяти для того, щоб відповідальність агресора за жахливі злочини залишалася в центрі європейської політики, вважають дипломати.

Дипломати закликають продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав і Міжнародним кримінальним судом, оскільки він відіграє ключову роль у зборі доказів воєнних злочинів. Однак на цьому зусилля не повинні закінчуватися.

«Створення Спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. У той час як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії», - пояснюють автори звернення.

Зараз не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал.

«Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції», - підсумовується у зверненні.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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