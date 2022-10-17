Україна повертає продовольчу стабільність світу і посилює свою репутацію – Зеленський

З України експортували 8 млн тонн продовольства.

Україна повертає продовольчу стабільність світу і посилює свою репутацію – Зеленський
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Україна повертає світовому продовольчому ринку стабільність завдяки можливості експортувати зерно до країн Африки та Азії. Про це наголосив у вечірньому відеозверненні 16 жовтня президент Володимир Зеленський.

За його словами, з липня Україна експортувала майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом.

"І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Це більше 300 суден, 60% цього обсягу було направлено в Африку та Азію. Це глобальна місія гашої країни. І завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну та політичну безпеку", - зазначив президент.

Зеленський подякував аграріям, захисникам, транспортникам та урядовцям за роботу в цьому напрямку.

"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався, це і для наших людей робочі місця, експортні доходи та кошти, щоб провести посівну наступного року. Але і для всього світу одна із ключових гарантій стабільності те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, це тільки посилює репутацію нашої держави і полегшує нам створення нових зв’язків в різних регіонах", - додав Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Може долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронамиМоже долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронами
Безсрібник, який мріяв озолотити свою Україну: пішов з життя політик Борис БеспалийБезсрібник, який мріяв озолотити свою Україну: пішов з життя політик Борис Беспалий
Черговий масштабний обмін полоненими: Україна повернула додому своїх жінок, фотоЧерговий масштабний обмін полоненими: Україна повернула додому своїх жінок, фото
Путін використає призупинення війни на свою користь — аналітикиПутін використає призупинення війни на свою користь — аналітики
Окупанти кинули проти ЗСУ на Бахмутський напрямок дві тисячі зеків – ЗеленськийОкупанти кинули проти ЗСУ на Бахмутський напрямок дві тисячі зеків – Зеленський
Україна та Туреччина підтримують продовження дії «Зернової ініціативи»Україна та Туреччина підтримують продовження дії «Зернової ініціативи»
Зеленський розповів, коли настане мирЗеленський розповів, коли настане мир
Україна має негайно укласти угоду з Маском, Starlink це унікальна перевага над Росією - БутусовУкраїна має негайно укласти угоду з Маском, Starlink це унікальна перевага над Росією - Бутусов
Україна та ще сім країн приєднались до нового пакету санкцій ЄС проти РФУкраїна та ще сім країн приєднались до нового пакету санкцій ЄС проти РФ
У росіян ще є зброя, ракети і «шахеди», але немає шансів – ЗеленськийУ росіян ще є зброя, ракети і «шахеди», але немає шансів – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости