Україна повертає продовольчу стабільність світу і посилює свою репутацію – Зеленський

Україна повертає світовому продовольчому ринку стабільність завдяки можливості експортувати зерно до країн Африки та Азії. Про це наголосив у вечірньому відеозверненні 16 жовтня президент Володимир Зеленський.

За його словами, з липня Україна експортувала майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом.

"І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Це більше 300 суден, 60% цього обсягу було направлено в Африку та Азію. Це глобальна місія гашої країни. І завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну та політичну безпеку", - зазначив президент.

Зеленський подякував аграріям, захисникам, транспортникам та урядовцям за роботу в цьому напрямку.

"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався, це і для наших людей робочі місця, експортні доходи та кошти, щоб провести посівну наступного року. Але і для всього світу одна із ключових гарантій стабільності те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, це тільки посилює репутацію нашої держави і полегшує нам створення нових зв’язків в різних регіонах", - додав Зеленський.