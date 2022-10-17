Окупанти кинули проти ЗСУ на Бахмутський напрямок дві тисячі зеків – Зеленський

Найважчі бої сьогодні точаться в Соледарі та Бахмуті.

Окупанти кинули проти ЗСУ на Бахмутський напрямок дві тисячі зеків – Зеленський
© Офіс президента

Найтяжчі бої на полі бої точаться в Бахмуті та Соледарі, куди проти ЗСУ Росія кинула дві тисячі зеків. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський.

"Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут. Там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема, і дві тисячі зеків, вони серед найманців, і це зеки з великими строками покарання, за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, але й обіцянкою амністії. Ось так РФ спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову.

Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи", - додає Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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