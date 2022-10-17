США попередили РФ: відповідь буде на будь-яку спробу застосування ядерної зброї

Сполучені Штати однаково дадуть відповідь на застосування Росією і тактичної, і стратегічної зброї у війні проти України, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван в етеірі телеканалу CNN.

Росія часто погрожує завдати «локального удару» тактичною ядерною зброєю. Журналістка Дана Баш запитала Саллівана, чи відрізнятиметься відповідь США на таку локальну атаку, наприклад, знищення невеликої цілі в Чорному морі, від масштабної атаки (очевидно, із застосуванням стратегічної ядерної зброї – ред).

«Використання ядерної зброї на полі бою в Україні - це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, і тут немає відмінностей», - відповів він.

Більше того, Салліван назвав «небезпечними» спроби розрізняти відповідальність залежно від застосування ядерної зброї.

«Сполучені Штати, працюючи із союзниками і партнерами по НАТО та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включно з Китаєм та Індією, повинні надіслати Росії дуже чіткий і рішучий сигнал про те, що там не повинні розглядати можливість застосування ядерної зброї в цьому конфлікті», - підсумував він.