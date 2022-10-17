Ізраїлю слід активніше протидіяти «альянсу» Ірану та РФ і підтримати Україну зброєю – посол Корнійчук

Остаточне перетворення Росії на країну-терориста та її намір більш активно використовувати іранську зброю, зокрема проти України, має спонукати Ізраїль до більш активного протистояння цьому військовому альянсу, наголошує посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

На думку Корнійчука, спостерігається інтенсифікація військово-технічного співробітництва між РФ та Іраном. Дипломат нагадав, що у планах Росії – закупити в Ірану більш смертоносні дрони-камікадзе та балістичні ракети середньої дальності. Ці наміри підтверджують дані розвідки США та їхніх союзників, на які посилають західні ЗМІ.

Зазначене озброєння вочевидь буде активно використовуватися у війні в Україні, зокрема, для вбивства її мирних громадян, зазначає посол.

Очільник диппредставництва підкреслив, що у своєму нинішньому вигляді Росія несе загрози не тільки Україні, а й решті цивілізованого світу, частиною якого є Ізраїль.

«Які ще потрібні переконання, доводи, аргументи аби змусити владу Ізраїлю прийняти логічне рішення щодо більш активної протидії сформованому «російсько-іранському альянсу» шляхом надання Києву релевантного озброєння?», - запитується Євген Корнійчук.