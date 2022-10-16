Бомбосховища в Москві готують до прийому населення

Військова агресія Росії в Україні та проведення часткової мобілізації на території Російської Федерації викликали дестабілізацію у російському соціумі. Схоже, що панічні настрої у суспільстві поширились і на владу. У РФ відзначають зростання попиту на бомбосховища. Не відстають від "тренду" і в самій столиці. Так, у московській мерії дали доручення підготувати бомбосховища до прийому громадян.

У Москві почали готувати бомбосховища до прийому населення

Telegram-канал Sota опублікував документ, в якому мерія закликає жителів Москви упорядкувати міські бомбосховища. Такий документ поширило серед москвичів правління одного із товариств співвласників житла.

11 жовтня під керівництвом заступника мера Москви Петра Бірюкова відбулася нарада, на якій було вирішено привести в готовність укриття.

У Москві почали готувати бомбосховища до прийому населення

"На виконання пункту 8.1 протоколу наради з питання готовності засобів колективного захисту до прийому підзахисних, проведеного під керівництвом заступника мера Москви в уряді Москви Петра Бірюкова, проводяться заходи щодо підвищення готовності засобів колективного захисту", - йдеться в документі, що поширюється.

Московська мерія просить москвичів не використовувати бомбосховища не за призначенням та очистити їх від зайвих речей, а також автомобілів. Після цього притулки приведуть у відповідність до їхнього прямого призначення.

Нагадаємо, в Україні вже восьмий місяць проводиться мобілізація. Мобілізувати можуть будь-якого чоловіка від 18-60 років, якщо його не звільнено від військової служби. Призвати можуть і громадян без військового досвіду. Таких громадян спочатку відправляють на навчання до спеціалізованих центрів підготовки.


Марченко Любов, Тудей





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