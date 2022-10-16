"Не вірте нікому!": російський офіцер впав в істерику після надісланої "підмоги" мобілізованих

Офіцер армії держави-агресора у телефонній розмові каже, що воює "як у кам'яному віці", і що замість підкріплення Росія везе на фронт "непідготовлене м'ясо".

Перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки.

"Те, которых сейчас наберут (за мобілізацією. – Ред.), это просто поедет неподготовленное мясище сюда", – каже офіцер.

Його співрозмовник заперечує, що мобілізованим обіцяли місячну підготовку.

Офіцер каже, що "не будет никто никого обучать", і що йому теж обіцяли, що будуть два місяці навчати, а натомість і йому, та іншим контрактникам, багато з яких "автомат у руках не тримали", скоротили навчання до одного тижня. "Не верьте никому", – радить він співрозмовнику.

Про ПВК Вагнера він розповідає, що привезли на фронт "кримінальників із тяжкими термінами" і збираються їх "пустити вперед".