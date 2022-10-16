Папа Франциск закликав переосмислити роль ООН через війну в Україні

Франциск вважає, що ООН більше не виконує своєї ролі.

Папа Франциск закликав переосмислити роль ООН через війну в Україні
© vatican.va

Папа Римський Франциск у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Бога. Десять молитов про надію на майбутнє", фрагменти якої опублікувало видання La Stampa, розмірковує про роль таких організацій як ООН у запобіганні військовим конфліктам і ділиться своїми судженнями про те, як необхідно діяти у нових реаліях.

За словами понтифіка, для досягнення миру та спокою "потрібні діалог, переговори, вміння слухати, дипломатичні мистецтво та творчість, а також далекоглядна політика, здатна побудувати систему співіснування, яка б не ґрунтувалася на силі зброї чи стримуванні".

Він вказує на те, що ще жодна війна не досягла цілей, заради яких починалася, а Лівія, Сирія та Ємен не стали жити краще після війни.

Особливу увагу він приділив війні в Україні. На переконання Франциска, війна в Україні "поставила совість мільйонів людей у центрі Заходу перед суворою реальністю гуманітарної трагедії, яка існувала вже давно".

"У воєнний час важливо підтвердити, що нам потрібно більше багатосторонності, але ООН більше не підходить для нових реалій", - додав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Блок рекламы


Похожие новости
В Ізраїлі нарешті заговорили про військову допомогу Україні після повідомлень з Ірану: "Більше немає жодних сумнівів"В Ізраїлі нарешті заговорили про військову допомогу Україні після повідомлень з Ірану: "Більше немає жодних сумнівів"
Мобілізація продовжиться: в росії виправдали провал на війні в Україні втручанням НАТОМобілізація продовжиться: в росії виправдали провал на війні в Україні втручанням НАТО
Китай не прагне гегемонії та експансії – посольство КНР в УкраїніКитай не прагне гегемонії та експансії – посольство КНР в Україні
Мобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призовуМобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призову
Румунія передасть Україні $400 тисяч на зміцнення оборониРумунія передасть Україні $400 тисяч на зміцнення оборони
Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber та іншу технікуНімеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber та іншу техніку
Окупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через Кримський міст – ГуменюкОкупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через Кримський міст – Гуменюк
На війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіянНа війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіян
Високопоставлений чиновник НАТО вступив у суперечку з китайським дипломатом через війну РФ проти УкраїниВисокопоставлений чиновник НАТО вступив у суперечку з китайським дипломатом через війну РФ проти України
Чому США та союзники не дають Україні таку кількість зброї, яка є в Росії: пояснення експертаЧому США та союзники не дають Україні таку кількість зброї, яка є в Росії: пояснення експерта
Последние новости
Подгружаем последние новости