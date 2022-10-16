Папа Франциск закликав переосмислити роль ООН через війну в Україні

Папа Римський Франциск у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Бога. Десять молитов про надію на майбутнє", фрагменти якої опублікувало видання La Stampa , розмірковує про роль таких організацій як ООН у запобіганні військовим конфліктам і ділиться своїми судженнями про те, як необхідно діяти у нових реаліях.

За словами понтифіка, для досягнення миру та спокою "потрібні діалог, переговори, вміння слухати, дипломатичні мистецтво та творчість, а також далекоглядна політика, здатна побудувати систему співіснування, яка б не ґрунтувалася на силі зброї чи стримуванні".

Він вказує на те, що ще жодна війна не досягла цілей, заради яких починалася, а Лівія, Сирія та Ємен не стали жити краще після війни.

Особливу увагу він приділив війні в Україні. На переконання Франциска, війна в Україні "поставила совість мільйонів людей у центрі Заходу перед суворою реальністю гуманітарної трагедії, яка існувала вже давно".