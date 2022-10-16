Німеччина готується прийняти на навчання п'ять тисяч українських військових – ЗМІ

У програмі передбачено навчання поводженню із системою ППО IRIS-T, інформує ZN.ua.

Німеччина готується прийняти на навчання п'ять тисяч українських військових – ЗМІ
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Командування збройних сил Німеччини готується прийняти на навчання п'ять тисяч українських військових, повідомляє німецький телеканал Ntv. Навчання проводитиметься у рамках спеціальної місії ЄС. Аналогічне рішення раніше ухвалила Франція .

Новобранці зможуть пройти базові тренування, досвідченіші військові – спецпідготовку. Українських військових також навчать використанню системи ППО IRIS-T, перша з яких працює на півдні України.

У рамках місії Європейського Союзу планується навчити 15 тисяч українських військових. Рішення про запуск місії буде ухвалено на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 17 жовтня, повідомив журналістам високопоставлений європейський чиновник.

За його словами, місія почне працювати в середині листопада і розрахована на два роки. За цей час 12 тисяч військових пройдуть базову підготовку та ще 2,8 тисяч – спеціальну.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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