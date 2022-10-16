Енергетика України за три дні витримала близько 130 російських ударів по інфраструктурі

Енергетика України встояла, незважаючи на масштабні атаки Росії цього тижня на наші об’єкти енергетичної інфраструктури, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці.

«Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в чотирьох тисячах населених пунктів», - каже Шмигаль.

Після масових атак українці добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%, щоб допомогти стабілізувати енергетичну систему.