Енергетика України за три дні витримала близько 130 російських ударів по інфраструктурі
Систему вдалося стабілізувати, однак українців все ще закликають економніше використовувати електроенергію, інформує
Енергетика України встояла, незважаючи на масштабні атаки Росії цього тижня на наші об’єкти енергетичної інфраструктури,
За словами прем’єра, лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці.
«Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в чотирьох тисячах населених пунктів», - каже Шмигаль.
Після масових атак українці добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%, щоб допомогти стабілізувати енергетичну систему.