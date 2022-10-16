Мобілізація продовжиться: в росії виправдали провал на війні в Україні втручанням НАТО

пєсков, путін

Пєсков знайшов виправдання провалу росії на фронті в Україні втручанням НАТО і натякнув на подальшу мобілізацію в рф.

В росії заявили, що НАТО бере участь у війні, яка розв'язана кремлем проти України. Саме тому проведення "спецоперації" вимагає від рф "внутрішньої економічної та іншої мобілізації".

Про це сказав у коментарі російським пропагандистам прес-секретар президента рф путіна дмитро пєсков. Він також додав, що "операція буде доведена до кінця", а "потенціал" росії нібито дозволяє їй тягатися з Північноатлантичним альянсом.

Пєсков, продовжуючи офіційну лінію кремля, спробував пояснити провали "другої армії світу" у війні проти України тим, що насправді держава-агресор нібито воює не з українською армією, а з НАТО.

Дмитрий Песков

"НАТО де-факто вже влізло у цей конфлікт. Але це жодним чином не впливає на наші всі цілепологанія. Тобто операція триває, і вона буде доведена до кінця", – сказав пєсков.

Також прес-секретар путіна натякнув, що зроблені днями його "шефом" заяви, що додаткова мобілізація в рф не планується, є неправдою. Відповідаючи на запитання пропагандиста, пісків заявив, що через нібито втручання НАТО воювати з росією стало "суттєво важче".

"Це вимагає, напевно, нашої такої внутрішньої економічної та іншої мобілізації. Одна справа - київський режим, а інша справа - це потенціал НАТО. Але наш потенціал дозволяє продовжувати в цих умовах операцію", - не моргнувши оком, видав пєсков.

путін, шойгу, росія


Галина Струс, politeka.net





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