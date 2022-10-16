У 6,5 разів менше: у Міноборони порівняли втрати ЗСУ та ворога

ЗСУ

Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5.

Про це повідомла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Як заявляє Маляр, за словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатись".

Анна Маляр

Ковальчук також додав, що окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - написала Маляр.

прапор України, ЗСУ, контрнаступ


Алексей Ионов, politeka.net





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