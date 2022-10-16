Жителі Херсонської області не піддаються на заклики окупантів "евакуюватися" до РФ

В ОК "Південь" зазначили, що українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням, інформує ZN.ua.

Жителі Херсонської області не піддаються на заклики окупантів
© Херсонська міська рада

Окупанти закликали мешканців тимчасово окупованої Херсонської області евакуюватися до Росії. Однак громадяни України евакуюватись не збираються, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, інформує "Укріфнорм".

"Вони (окупаційна влада - ред.) говорять якраз про те, що вони готуються рятувати свої життя. Тому що це інформаційна хвиля, звісно, це створення ефекту, що вони проявляють турботу про цивільне населення, начебто намагаються вплинути на людей і пояснити, що для них є загроза від ЗСУ або Сил оборони України. Але люди на це не піддаються, зокрема, на ті самі заклики про евакуацію абсолютно не було реакції місцевого населення, і ніхто евакуюватися не збирається", - наголосила Гуменюк.

За її словами, українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням.


Анна Конюченко, ZN.ua





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