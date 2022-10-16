Ізраїлю час обрати бік у російсько-українській війні – міністр Шай

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав свою країну визначитися з позицією у російсько-українській війні та надати Україні військову допомогу .

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті», – пише міністр у Twitter .

На його думку, настав час Україні отримати від Ізраїлю таку ж військову допомогу, яку передають США та країни НАТО .