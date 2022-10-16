Ізраїлю час обрати бік у російсько-українській війні – міністр Шай

Україна має отримати від Ізраїлю військову допомогу, вважає міністр, інформує ZN.ua.

Ізраїлю час обрати бік у російсько-українській війні – міністр Шай
© telegraf.com.ua

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав свою країну визначитися з позицією у російсько-українській війні та надати Україні військову допомогу .

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті», пише міністр у Twitter.

На його думку, настав час Україні отримати від Ізраїлю таку ж військову допомогу, яку передають США та країни НАТО .

Цей тимчасовий він був повідомлений, що Іран є transferring ballistic missiles до Росії. Це не довгий рік, коли Israel має бути в цьому bloody conflict. У цей час буде існувати Україна, щоб отримати військову допомогу як добре, так і в США і НАТО country provide.

— ???? ??- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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