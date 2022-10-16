Ізраїлю час обрати бік у російсько-українській війні – міністр Шай

Міністр у справах діаспори ІзраїлюНахман Шайзакликав свою країну визначитися з позицією у російсько-українській війні та надати Україні військову допомогу .
«Сьогоднівранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті»,–пишеміністр у Twitter.
На його думку, настав час Україні отримати від Ізраїлю таку ж військову допомогу, яку передають США та країни НАТО.
Цей тимчасовий він був повідомлений, що Іран є transferring ballistic missiles до Росії. Це не довгий рік, коли Israel має бути в цьому bloody conflict. У цей час буде існувати Україна, щоб отримати військову допомогу як добре, так і в США і НАТО country provide.