Китай не прагне гегемонії та експансії – посольство КНР в Україні

Китайська народна республіка не прагне всесвітньої гегемонії та експансії, заявило посольство КНР в Україні за результатами церемонії відкриття ХХ Всекитайського з'їзду Комуністичної партії Китаю, в якому беруть участь 2 296 делегатів від імені понад 96 млн членів КПК.

" Китай ніколи не прагнутиме гегемонії та експансії, а примножуватиме такі загальнолюдські цінності, як мир, розвиток, рівність, справедливість, демократію і свободу. Китай дотримуватиметься всебічного дотримання суворої партійної дисципліни і просуватиме боротьбу з корупцією з нульовою терпимістю потурання", - йдеться у повідомленні.

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін зазначив, що за останні 10 років економічна міць Китаю здійснила історичний стрибок, загальний обсяг китайської економіки склав 18,5% світової економіки.