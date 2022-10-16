Китай не прагне гегемонії та експансії – посольство КНР в Україні
І «не буде», запевняють у Компартії Китаю.
Китайська народна республіка не прагне всесвітньої гегемонії та експансії, заявило
"Китай ніколи не прагнутиме гегемонії та експансії, а примножуватиме такі загальнолюдські цінності, як мир, розвиток, рівність, справедливість, демократію і свободу. Китай дотримуватиметься всебічного дотримання суворої партійної дисципліни і просуватиме боротьбу з корупцією з нульовою терпимістю потурання", - йдеться у повідомленні.
Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін зазначив, що за останні 10 років економічна міць Китаю здійснила історичний стрибок, загальний обсяг китайської економіки склав 18,5% світової економіки.