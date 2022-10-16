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2022-10-16
Україна та Туреччина підтримують продовження дії «Зернової ініціативи»
Сьогодні відправлено ще 140 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, інформує
Туреччина виступає за продовження експорту українського зерна© Міністерство інфраструктури України
Туреччина підтримує продовження дії «Зернової ініціативи». Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі в Стамбулі.
«У фокусі перемовин – реалізація «Зернової ініціативи» та продовження її дії після 22 листопада 2022 року», -
Також у відомстві наголосили, що 16 жовтня, з портів «Одеса» та «Південний» відправлено чергові чотири судна зі 140 тис. тонн української агропродукції.
Артем Руденко, ZN.ua