Україна та Туреччина підтримують продовження дії «Зернової ініціативи»

Сьогодні відправлено ще 140 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, інформує ZN.ua.

Україна та Туреччина підтримують продовження дії «Зернової ініціативи»
Туреччина виступає за продовження експорту українського зерна
© Міністерство інфраструктури України

Туреччина підтримує продовження дії «Зернової ініціативи». Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі в Стамбулі.

«У фокусі перемовин – реалізація «Зернової ініціативи» та продовження її дії після 22 листопада 2022 року», - зазначили у міністерстві.

Також у відомстві наголосили, що 16 жовтня, з портів «Одеса» та «Південний» відправлено чергові чотири судна зі 140 тис. тонн української агропродукції.


Артем Руденко, ZN.ua





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