Україна та Туреччина підтримують продовження дії «Зернової ініціативи»

Туреччина підтримує продовження дії «Зернової ініціативи». Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі в Стамбулі.

«У фокусі перемовин – реалізація «Зернової ініціативи» та продовження її дії після 22 листопада 2022 року», - зазначили у міністерстві.

Також у відомстві наголосили, що 16 жовтня, з портів «Одеса» та «Південний» відправлено чергові чотири судна зі 140 тис. тонн української агропродукції.