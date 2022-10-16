ЗСУ завдали 160 ударів по техніці та живій силі окупантів на півдні

Українські військові у неділю, 16 жовтня, знищили два склади боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області, вибухи також пролунали в Каховському районі, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Близько 160 вогневих завдань відпрацювали цієї ночі наші артилеристи та ракетники по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі, в Каховському – продовжується сезонне вирощування «бавовни»", - йдеться в повідомленні.