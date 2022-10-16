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2022-10-16
ЗСУ завдали 160 ударів по техніці та живій силі окупантів на півдні
У Каховському районі також повідомляють про вибухи.
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Українські військові у неділю, 16 жовтня, знищили два склади боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області, вибухи також пролунали в Каховському районі, інформує Оперативне командування "Південь" у
"Близько 160 вогневих завдань відпрацювали цієї ночі наші артилеристи та ракетники по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі, в Каховському – продовжується сезонне вирощування «бавовни»", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що війська РФ намагаються налагодити логістику та перегруповуються для розподілу сил.
Анна Конюченко, ZN.ua