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2022-10-16
Іран вперше готується передати Росії бойові ракети – Washington Post
Тим часом іранська влада публічно заперечує факт, що постачає Росії важке озброєння для війни в Україні, інформує
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Іран таємно готується збільшити постачання важкої зброї до Росії: окрім ударних безпілотників, вперше планується надати росіянам бойові ракети класу «земля-земля», повідомляє
Цими поставками планують компенсувати стрімке виснаження російських запасів зброї, яке, за оцінками західної розвідки, останніми днями прискорилося.
Анастасія Дейна, ZN.ua