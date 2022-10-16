Іран вперше готується передати Росії бойові ракети – Washington Post

Тим часом іранська влада публічно заперечує факт, що постачає Росії важке озброєння для війни в Україні, інформує ZN.ua.

Іран вперше готується передати Росії бойові ракети – Washington Post
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Іран таємно готується збільшити постачання важкої зброї до Росії: окрім ударних безпілотників, вперше планується надати росіянам бойові ракети класу «земля-земля», повідомляє The Washington Post з посиланням на представників оборонного сектору США та союзників.

Цими поставками планують компенсувати стрімке виснаження російських запасів зброї, яке, за оцінками західної розвідки, останніми днями прискорилося.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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