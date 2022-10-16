У Запорізькій області окупанти знищили дві школи

Російські окупаційні війська у неділю, 16 жовтня, знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області, заявив ОВА Олександр Старух.

"Вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля", - зазначив Старух у Telegram.

На щастя, постраждалих немає.