У Запорізькій області окупанти знищили дві школи

На щастя, постраждалих немає.

Російські окупаційні війська у неділю, 16 жовтня, знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області, заявив ОВА Олександр Старух.

"Вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля", - зазначив Старух у Telegram.

На щастя, постраждалих немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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