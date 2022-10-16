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2022-10-16
Наші воїни ліквідували 65 тисяч окупантів: Генштабу ЗСУ повідомив втрати ворога
За останню добу найбільших втрат російські вбивці зазнали на двох напрямках, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Почалася 235 доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, за понад сім місяців російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 65000 (+300) одиниць;
- танків – 2529 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 5193 (+14) од.;
- артилерійських систем – 1589 (+7) од.;
- РСЗВ – 365 (+0) од.;
- засобів ППО – 186 (+0) од.;
- літаків – 268 (+0) од.;
- гелікоптерів – 242 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) од.;
- крилатих ракет – 316 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од.;
- спеціальної техніки – 143 (+1) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на криворізькому та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали у Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua