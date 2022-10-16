Наші воїни ліквідували 65 тисяч окупантів: Генштабу ЗСУ повідомив втрати ворога

За останню добу найбільших втрат російські вбивці зазнали на двох напрямках, інформує ZN.ua.

Наші воїни ліквідували 65 тисяч окупантів: Генштабу ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Почалася 235 доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 16 жовтня.

Так, за понад сім місяців російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 65000 (+300) одиниць;
  • танків – 2529 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 5193 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 1589 (+7) од.;
  • РСЗВ – 365 (+0) од.;
  • засобів ППО – 186 (+0) од.;
  • літаків – 268 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 242 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) од.;
  • крилатих ракет – 316 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од.;
  • спеціальної техніки – 143 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на криворізькому та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали у Генштабі.





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