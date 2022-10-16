Наші воїни ліквідували 65 тисяч окупантів: Генштабу ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 235 доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 16 жовтня.

Так, за понад сім місяців російські вбивці втратили:

особового складу – близько 65000 (+300) одиниць;

танків – 2529 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 5193 (+14) од.;

артилерійських систем – 1589 (+7) од.;

РСЗВ – 365 (+0) од.;

засобів ППО – 186 (+0) од.;

літаків – 268 (+0) од.;

гелікоптерів – 242 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) од.;

крилатих ракет – 316 (+0) од.;

кораблів/катерів – 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од.;

спеціальної техніки – 143 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на криворізькому та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали у Генштабі.