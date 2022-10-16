Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber та іншу техніку

Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber, повідомляє німецький уряд .

Також Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

Минулого тижня Україна отримала від Німеччини 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць. А також 59 тис. снарядів для Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS, 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.