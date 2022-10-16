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2022-10-16
Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber та іншу техніку
У Німеччині стверджують, що надали Україні допомогу вже на $1,5 млрд, інформує
© Sonaz / Wikimedia Commons
Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber, повідомляє
Також Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.
Минулого тижня Україна отримала від Німеччини 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.
У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць. А також 59 тис. снарядів для Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS, 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.
Анастасія Дейна, ZN.ua