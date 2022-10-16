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2022-10-16
Війська РФ обстріляли Нікополь із "Градів": зросла кількість постраждалих
Пошкоджено три багатоповерхівки та 21 приватний будинок, інформує
Внаслідок обстрілів Нікополя військами РФ з "Градів" та ствольної артилерії шестеро людей отримали травми, з них двох - госпіталізовано, заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
"Обстріли знищили котельню міського палацу культури, уражені ліцей, кав'ярня, маркет, промислові підприємства, відділення "Укрпошти". Росіяни обстріляли і три дев'ятиповерхівки, 21 приватний будинок, пошкодили п'ять ліній електропередач та багато інших об'єктів", - зазначив Тимошенко в
Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.
Анна Конюченко, ZN.ua