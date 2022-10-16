Окупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через Кримський міст – Гуменюк

Війська РФ 75% озброєння перекидали саме через цей міст, інформує ZN.ua.

Окупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через Кримський міст – Гуменюк
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Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що окупанти не можуть перекидати озброєння та техніку через Кримський міст після вибухів на ньому, інформує "Укрінформ".

"Дуже критичний стан у них зі спорядженням, з поставками, з логістикою. Тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалося і майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, тому що вони навіть пороми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку, тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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