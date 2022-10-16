Системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки – Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки. За її словами, про це свідчить масовий ракетний удар РФ по Україні 10 жовтня.

"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити — в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", - наголосила міністерка в інтерв'ю телеканалу phoenix.

Вона також зазначила, що постачання танків Україні зараз другорядне питання.

"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – додала Бербок.