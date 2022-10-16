На війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіян

Андрєй Нікіфоров, адвокат із Санкт-Петербурга, був одним із сотень тисяч росіян, мобілізованих з минулого місяця для утримання передових позицій у війні, яку веде його країна проти України. 25 вересня він отримав призовні документи. 7 жовтня, всього через два тижні, він був мертвий.

«Ми не знаємо, що сталося», – сказав Олександр Зеленський, голова Невської колегії адвокатів, членом якої був Никифоров. Зеленський і член родини Никифорова підтвердили його призов і смерть: «У нас є лише дата й місце».

Таким місцем був Лисичанськ, одне з найнебезпечніших прифронтових місць.