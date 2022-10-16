На війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіян

Їхня смерть може стати ще однією точкою перелому в цій війні, інформує ZN.ua.

На війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіян
© Радио Свобода

Андрєй Нікіфоров, адвокат із Санкт-Петербурга, був одним із сотень тисяч росіян, мобілізованих з минулого місяця для утримання передових позицій у війні, яку веде його країна проти України. 25 вересня він отримав призовні документи. 7 жовтня, всього через два тижні, він був мертвий.

«Ми не знаємо, що сталося», – сказав Олександр Зеленський, голова Невської колегії адвокатів, членом якої був Никифоров. Зеленський і член родини Никифорова підтвердили його призов і смерть: «У нас є лише дата й місце».

Таким місцем був Лисичанськ, одне з найнебезпечніших прифронтових місць.

Зараз до Росії з України повертаються перші труни з останками простих росіян, яким спочатку обіцяли швидку «спецоперацію», а тепер призвали воювати. Їхня смерть, пише The Guardian, може стати ще однією точкою перелому для Росії в цій війні, де погане управління призвело до внутрішньої боротьби Кремля, і щонайменше пів мільйона чоловіків були призвані або покинули свої домівки, щоб уникнути цього.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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