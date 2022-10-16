Китайський лідер Сі Цзіньпін відкрив XX з'їзд Комуністичної партії Китаю — захід, на якому, як очікується, він буде переобраний на третій п’ятирічний термін і закріпить свою роль як найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна, пише The Guardian .

Сі Цзіньпін у своїй промові наголосив на тому, що партія гарантує національну безпеку, підтримує соціальну стабільність, захищає життя людей і бере під контроль ситуацію в Гонконзі, де у 2019 році відбулися антиурядові протести. Пекін запровадив широкомасштабний закон про національну безпеку на цій території.

Також китайський лідер згадав і про Тайвань.

«Ми рішуче ведемо велику боротьбу проти сепаратизму і втручання, демонструючи нашу тверду рішучість і здатність захищати державний суверенітет і територіальну цілісність і протистояти незалежності Тайваню», - заявив він.

Присутні делегати відповіли гучними оплесками.

Сі Цзіньпін зазначив , що Пекін ніколи не відмовиться від права на застосування сили, але прагнутиме мирного врегулювання питання Тайваню, додавши, що «повне возз'єднання країни має бути і буде здійснене».

Також Сі Цзіньпін у своїй промові заявив, що Китай посилить стратегічні можливості збройних сил для захисту суверенітету.

« Китай прискорить розбудову збройних сил світового рівня та зміцнить свою здатність створювати стратегічний потенціал стримування», - підкреслив він.

Сі сказав, що партія, яка налічує 96 мільйонів членів, «виграла найбільшу битву проти бідності в історії людства».

З'їзд близько 2 300 делегатів з усієї країни розпочався у Великій народній залі на площі Тяньаньмень в умовах посиленої безпеки.

За своє десятиріччя при владі 69-річний Сі направив Китай на все більш авторитарний шлях, який ставить на перше місце безпеку, державний контроль над економікою в ім'я «загального процвітання», більш наполегливу дипломатію, сильнішу армію і посилення тиску з метою захоплення Тайваню.

Аналітики не очікують якихось істотних змін у політичному курсі країни.

Зокрема, останніми днями Китай неодноразово підкреслював свою прихильність стратегії Сі Цзіньпіна «нульового ковіду», руйнуючи надії жителів країни, а також інвесторів на те, що Пекін може незабаром почати відхід від політики, яка викликала широке розчарування і завдала економічної шкоди.

Влада Сі, схоже, не постраждала під час складного року, коли економіка країни різко сповільнилася через часті локдауни та кризу в секторі нерухомості.

Однак відносини Китаю із Заходом різко погіршилися, через те, що Пекін не засудив вторгнення РФ в Україну.

У 2018 році Сі скасував обмеження на президентський термін, відкривши собі шлях до того, щоб отримати третій п'ятирічний термін або й більше.