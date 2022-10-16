Сі Цзіньпін відкрив XX з'їзд Комуністичної партії Китаю

Китайський лідер заявив, що Пекін продовжуватиме «протистояти незалежності Тайваню» та посилить стратегічні можливості армії, інформує ZN.ua.

Китайський лідер Сі Цзіньпін відкрив XX з'їзд Комуністичної партії Китаю — захід, на якому, як очікується, він буде переобраний на третій п’ятирічний термін і закріпить свою роль як найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна, пише The Guardian.

Сі Цзіньпін у своїй промові наголосив на тому, що партія гарантує національну безпеку, підтримує соціальну стабільність, захищає життя людей і бере під контроль ситуацію в Гонконзі, де у 2019 році відбулися антиурядові протести. Пекін запровадив широкомасштабний закон про національну безпеку на цій території.

Також китайський лідер згадав і про Тайвань.

«Ми рішуче ведемо велику боротьбу проти сепаратизму і втручання, демонструючи нашу тверду рішучість і здатність захищати державний суверенітет і територіальну цілісність і протистояти незалежності Тайваню», - заявив він.

Присутні делегати відповіли гучними оплесками.

Сі Цзіньпін зазначив, що Пекін ніколи не відмовиться від права на застосування сили, але прагнутиме мирного врегулювання питання Тайваню, додавши, що «повне возз'єднання країни має бути і буде здійснене».

Також Сі Цзіньпін у своїй промові заявив, що Китай посилить стратегічні можливості збройних сил для захисту суверенітету.

«Китай прискорить розбудову збройних сил світового рівня та зміцнить свою здатність створювати стратегічний потенціал стримування», - підкреслив він.

Сі сказав, що партія, яка налічує 96 мільйонів членів, «виграла найбільшу битву проти бідності в історії людства».

З'їзд близько 2 300 делегатів з усієї країни розпочався у Великій народній залі на площі Тяньаньмень в умовах посиленої безпеки.

За своє десятиріччя при владі 69-річний Сі направив Китай на все більш авторитарний шлях, який ставить на перше місце безпеку, державний контроль над економікою в ім'я «загального процвітання», більш наполегливу дипломатію, сильнішу армію і посилення тиску з метою захоплення Тайваню.

Аналітики не очікують якихось істотних змін у політичному курсі країни.

Зокрема, останніми днями Китай неодноразово підкреслював свою прихильність стратегії Сі Цзіньпіна «нульового ковіду», руйнуючи надії жителів країни, а також інвесторів на те, що Пекін може незабаром почати відхід від політики, яка викликала широке розчарування і завдала економічної шкоди.

Влада Сі, схоже, не постраждала під час складного року, коли економіка країни різко сповільнилася через часті локдауни та кризу в секторі нерухомості.

Однак відносини Китаю із Заходом різко погіршилися, через те, що Пекін не засудив вторгнення РФ в Україну.

У 2018 році Сі скасував обмеження на президентський термін, відкривши собі шлях до того, щоб отримати третій п'ятирічний термін або й більше.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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