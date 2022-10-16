Чому США та союзники не дають Україні таку кількість зброї, яка є в Росії: пояснення експерта

Якість – це краще, ніж кількість, саме тому США та союзники не дають Україні таку кількість зброї, яку має російська армія. Західні партнери України обрали асиметричний підхід. У чому він полягає та як допоможе Україні, пояснив військовий експерт та очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут у своєму Telegram .

Тарас Чмут почав із того, що багато людей ставлять запитання на кшталт «чому США і їх партнери не намагаються на масу російської техніки відповідати такою ж масою своєї техніки для України?» або «де сотні західних танків і ББМ, ствольної арти, авіації і всього іншого?». Схоже на те, написав він, що США і їхні партнери обрали асиметричний підхід. Він полягає у тому, що Україні дають, можливо, менше зброї, але більш якісної, яка дозволяє нівелювати кількісну перевагу росіян.

«У Московії більше ствольної і реактивної арти та БК до неї, то ось тримайте M142/M270 та GMLRS чи Excalibur, щоб боротися із складами БК чи точково із ворожими платформами, – написав він. – Для того, щоб в повітрі відкрити більше можливостей тримайте протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM для подавлення ППО і можливості застосовувати розвідувально-ударні безпілотники».