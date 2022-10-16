«На відпочинок»: окупанти вивозять дітей з Енергодара в Росію – міський голова

Російські окупанти вивозять дітей з Енергодара в Росію під виглядом відпочинку. Про це у своєму Telegram повідомив міський голова нині окупованого Енергодара Дмитро Орлов.

«Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей “на відпочинок” до краснодарського краю в РФ», – написав Дмитро Орлов.

Він не зазначив, скільки дітей вивезли з міста, але розкритикував батьків, які погоджуються відпускати їх. На думку Дмитра Орлова, можна лише здогадуватися, чим керуються батьки, які «під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста».