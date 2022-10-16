Росія може використовувати людей як зброю – міністр Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини попередила у суботу, що Росія може спробувати спровокувати розкол на Заході за допомогою біженців, оскільки Москва прагне розширити свою «гібридну війну».

«Ця війна ведеться не лише зброєю, а й енергією, і на це ми знайшли відповідь. Але вона також супроводжуватиметься страхом та поділом, і саме цьому ми маємо запобігти», — сказала Анналена Бербок на з'їзді своєї партії зелених.

"У цій ситуації зрозуміло, що буде далі - біженці, і не тільки біженці з України... але оскільки ця гібридна війна, в ній беруть участь і інші країни", - сказала Бербок, вказуючи на Сербію, яку вона звинуватила в тому, що вона пропустила літаки з мігрантами без віз, повідомляє AFP .

Наголосивши, що не може бути ситуації, «коли людей використовують як зброю», міністр сказала, що Німеччина веде переговори з цього питання з Чехією та Словаччиною.

В останні тижні Німеччина попередила про запровадження Белградом безвізового режиму для кількох країн, громадяни яких використовують Сербію як плацдарм для в'їзду до ЄС.