Росія може використовувати людей як зброю – міністр Німеччини
Криза з мільйонами біженців також може бути частиною гібридної війни, інформує
Міністр закордонних справ Німеччини попередила у суботу, що Росія може спробувати спровокувати розкол на Заході за допомогою біженців, оскільки Москва прагне розширити свою «гібридну війну».
«Ця війна ведеться не лише зброєю, а й енергією, і на це ми знайшли відповідь. Але вона також супроводжуватиметься страхом та поділом, і саме цьому ми маємо запобігти», — сказала Анналена Бербок на з'їзді своєї партії зелених.
"У цій ситуації зрозуміло, що буде далі - біженці, і не тільки біженці з України... але оскільки ця гібридна війна, в ній беруть участь і інші країни", - сказала Бербок, вказуючи на Сербію, яку вона звинуватила в тому, що вона пропустила літаки з мігрантами без віз, повідомляє
Наголосивши, що не може бути ситуації, «коли людей використовують як зброю», міністр сказала, що Німеччина веде переговори з цього питання з Чехією та Словаччиною.
В останні тижні Німеччина попередила про запровадження Белградом безвізового режиму для кількох країн, громадяни яких використовують Сербію як плацдарм для в'їзду до ЄС.