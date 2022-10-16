Росія може використовувати людей як зброю – міністр Німеччини

Криза з мільйонами біженців також може бути частиною гібридної війни, інформує ZN.ua.

Росія може використовувати людей як зброю – міністр Німеччини
© МЗС України

Міністр закордонних справ Німеччини попередила у суботу, що Росія може спробувати спровокувати розкол на Заході за допомогою біженців, оскільки Москва прагне розширити свою «гібридну війну».

«Ця війна ведеться не лише зброєю, а й енергією, і на це ми знайшли відповідь. Але вона також супроводжуватиметься страхом та поділом, і саме цьому ми маємо запобігти», — сказала Анналена Бербок на з'їзді своєї партії зелених.

"У цій ситуації зрозуміло, що буде далі - біженці, і не тільки біженці з України... але оскільки ця гібридна війна, в ній беруть участь і інші країни", - сказала Бербок, вказуючи на Сербію, яку вона звинуватила в тому, що вона пропустила літаки з мігрантами без віз, повідомляє AFP.

Наголосивши, що не може бути ситуації, «коли людей використовують як зброю», міністр сказала, що Німеччина веде переговори з цього питання з Чехією та Словаччиною.

В останні тижні Німеччина попередила про запровадження Белградом безвізового режиму для кількох країн, громадяни яких використовують Сербію як плацдарм для в'їзду до ЄС.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Блок рекламы


Похожие новости
Ізраїлю час обрати бік у російсько-українській війні – міністр ШайІзраїлю час обрати бік у російсько-українській війні – міністр Шай
Депортація, етнічні чистки та завезення росіян: ISW розповіли про демографічну політику окупантівДепортація, етнічні чистки та завезення росіян: ISW розповіли про демографічну політику окупантів
"Це реальні плани": путін може анексувати Білорусь до 2024 року, що відомо"Це реальні плани": путін може анексувати Білорусь до 2024 року, що відомо
На війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіянНа війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіян
У Донецку висадили в повітря "адміністрацію" окупантів: подробиці та кадри руйнуваньУ Донецку висадили в повітря "адміністрацію" окупантів: подробиці та кадри руйнувань
У ОП розповіли, на що росія готова обміняти Донбас: "Вони готові віддати..."У ОП розповіли, на що росія готова обміняти Донбас: "Вони готові віддати..."
Влада Німеччини посилить захист об'єктів критичної інфраструктуриВлада Німеччини посилить захист об'єктів критичної інфраструктури
На Запоріжжі окупанти взяли у заручники чотири тисячі людейНа Запоріжжі окупанти взяли у заручники чотири тисячі людей
Кількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в УкраїніКількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в Україні
У звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупаціїУ звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупації
Последние новости
Подгружаем последние новости