Чоловікам із інвалідністю заборонили виїжджати із України

В Україні чоловіки з інвалідністю не повинні бути мобілізовані – вони мають звільнення від призову до армії. Проте лави ЗСУ точно не поповнять осіб із першою та другою групами інвалідності. Ті, хто має третю групу, можуть опинитися на військовій службі. Їм заборонили виїжджати за кордон у період дії воєнного стану.

В Україні заборонили виїжджати за кордон чоловікам з інвалідністю: названа причина

У Державній прикордонній службі повідомили, за яких умов чоловіки з інвалідністю можуть залишати територію країни. Виїзд заборонено людям, у яких документи, що підтверджують наявність інвалідності, були видані за кордоном. Право на виїзд дає лише інвалідність першої та другої груп, яка підтверджена в Україні.

Наголошено, що чоловіки з інвалідністю третьої групи можуть за власним бажанням мобілізуватися до армії. Якщо такі українці стають військовозобов'язаними, то їм не дозволяється виїзд за кордон на загальних підставах – як і для інших чоловіків, які підлягають призову.

В Україні заборонили виїжджати за кордон чоловікам з інвалідністю: названа причина

Громадянам України дозволено перетинати державний кордон, якщо вони мають один із наступних документів:

  • пенсійне посвідчення;
  • посвідчення з підтвердженням їхнього статусу;
  • довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма №157-1/о);
  • посвідчення, яке підтверджує призначення соцдопомоги відповідно до законів "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", із зазначенням причини та групи інвалідності;
  • довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на соцдопомогу або пенсію за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики.
В Україні заборонили виїжджати за кордон чоловікам з інвалідністю: названа причина

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив нові правила перетину кордону. Вони набули чинності наприкінці вересня. Чоловіки призовного віку 18-60 років, які супроводжують дітей з інвалідністю, тепер можуть перетинати кордон необмежену кількість разів. Раніше їм дозволялося один перетин кордону.

Також стало відомо, що виїзд за кордон під час загальної мобілізації заборонили студентам іноземних вишів.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Міноборони Британії назвало основні причини невдач РФ у війні проти УкраїниМіноборони Британії назвало основні причини невдач РФ у війні проти України
Маск підтвердив, що більше не хоче фінансувати Starlink для УкраїниМаск підтвердив, що більше не хоче фінансувати Starlink для України
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
G7 офіційно прийняла умови України: "Такою мовою Захід з росією ще не розмовляв"G7 офіційно прийняла умови України: "Такою мовою Захід з росією ще не розмовляв"
Військові ППО збили п'ять російських ракет на заході й півдні УкраїниВійськові ППО збили п'ять російських ракет на заході й півдні України
SCMP: Посол Китаю вимагав не змушувати країни обирити сторону, поки в ООН голосували проти російської анексії частини УкраїниSCMP: Посол Китаю вимагав не змушувати країни обирити сторону, поки в ООН голосували проти російської анексії частини України
Президентка Єврокомісії назвала ракетний терор рф злочином проти людства та запевнила у підтримці України - Віталій КличкоПрезидентка Єврокомісії назвала ракетний терор рф злочином проти людства та запевнила у підтримці України - Віталій Кличко
Bloomberg: Ракетний терор Путіна проти України вже провалюєтьсяBloomberg: Ракетний терор Путіна проти України вже провалюється
Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю: кому відмовляютьВиїзд за кордон чоловіків з інвалідністю: кому відмовляють
Промовисте голосування: як світ реагує на ухвалення резолюції ООН щодо незаконної анексії територій УкраїниПромовисте голосування: як світ реагує на ухвалення резолюції ООН щодо незаконної анексії територій України
Последние новости
Подгружаем последние новости