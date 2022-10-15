Чоловікам із інвалідністю заборонили виїжджати із України

В Україні чоловіки з інвалідністю не повинні бути мобілізовані – вони мають звільнення від призову до армії. Проте лави ЗСУ точно не поповнять осіб із першою та другою групами інвалідності. Ті, хто має третю групу, можуть опинитися на військовій службі. Їм заборонили виїжджати за кордон у період дії воєнного стану.

У Державній прикордонній службі повідомили, за яких умов чоловіки з інвалідністю можуть залишати територію країни. Виїзд заборонено людям, у яких документи, що підтверджують наявність інвалідності, були видані за кордоном. Право на виїзд дає лише інвалідність першої та другої груп, яка підтверджена в Україні.

Наголошено, що чоловіки з інвалідністю третьої групи можуть за власним бажанням мобілізуватися до армії. Якщо такі українці стають військовозобов'язаними, то їм не дозволяється виїзд за кордон на загальних підставах – як і для інших чоловіків, які підлягають призову.

Громадянам України дозволено перетинати державний кордон, якщо вони мають один із наступних документів:

пенсійне посвідчення;

посвідчення з підтвердженням їхнього статусу;

довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма №157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує призначення соцдопомоги відповідно до законів "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", із зазначенням причини та групи інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на соцдопомогу або пенсію за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив нові правила перетину кордону. Вони набули чинності наприкінці вересня. Чоловіки призовного віку 18-60 років, які супроводжують дітей з інвалідністю, тепер можуть перетинати кордон необмежену кількість разів. Раніше їм дозволялося один перетин кордону.

Також стало відомо, що виїзд за кордон під час загальної мобілізації заборонили студентам іноземних вишів.