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2022-10-15
Пакет військової допомоги від США на $725 млн: що до нього увійшло
Українські військові отримають необхідне для подальшого контрнаступу, інформує
Новий пакет військової допомоги від США є результатом нещодавньої зустрічі у «форматі Рамштайн»,
«Ця зброя та боєприпаси підтримають наших воїнів на землі та в небі. Ми стаємо сильнішими. Україна переможе. Дякую президенту США Джо Байдену та американському народу», - пише Резніков у Twitter.
До нового пакет увійшли:
- Додаткові боєприпаси до артилерійських систем HIMARS;
- 23 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5 000 снарядів RAAM, які створюють протитанкові мінні поля;
- 5 000 протитанкових засобів;
- Понад 200 військових автівок HMMWV;
- Стрілецька зброя і понад 2 000 000 набоїв до неї;
- Медичне приладдя.
Ольга Чекіс, ZN.ua