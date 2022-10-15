Пакет військової допомоги від США на $725 млн: що до нього увійшло

Українські військові отримають необхідне для подальшого контрнаступу, інформує ZN.ua.

Новий пакет військової допомоги від США є результатом нещодавньої зустрічі у «форматі Рамштайн», повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ця зброя та боєприпаси підтримають наших воїнів на землі та в небі. Ми стаємо сильнішими. Україна переможе. Дякую президенту США Джо Байдену та американському народу», - пише Резніков у Twitter.

До нового пакет увійшли:

  • Додаткові боєприпаси до артилерійських систем HIMARS;
  • 23 000 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 5 000 снарядів RAAM, які створюють протитанкові мінні поля;
  • 5 000 протитанкових засобів;
  • Понад 200 військових автівок HMMWV;
  • Стрілецька зброя і понад 2 000 000 набоїв до неї;
  • Медичне приладдя.

Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Ракети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млнРакети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млн
Україна та ще сім країн приєднались до нового пакету санкцій ЄС проти РФУкраїна та ще сім країн приєднались до нового пакету санкцій ЄС проти РФ
Більше 800 людей зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги УкраїніБільше 800 людей зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні
Більше 800 людей зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні.Більше 800 людей зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні.
Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійдеЕстонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде
"Майбутнього немає": паніка в російських елітах наростає, заговорили про можливу революцію"Майбутнього немає": паніка в російських елітах наростає, заговорили про можливу революцію
Макрон анонсував черговий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде?Макрон анонсував черговий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде?
Литва оголосила новий пакет військової допомоги УкраїніЛитва оголосила новий пакет військової допомоги Україні
В ОП розповіли, що може увійти в новий пакет антиросійських санкційВ ОП розповіли, що може увійти в новий пакет антиросійських санкцій
Десятки одиниць військової техніки та сотні трупів: свіже зведення втрат армії РФ за добуДесятки одиниць військової техніки та сотні трупів: свіже зведення втрат армії РФ за добу
Последние новости
Подгружаем последние новости