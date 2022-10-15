Пакет військової допомоги від США на $725 млн: що до нього увійшло

Новий пакет військової допомоги від США є результатом нещодавньої зустрічі у «форматі Рамштайн», повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ця зброя та боєприпаси підтримають наших воїнів на землі та в небі. Ми стаємо сильнішими. Україна переможе. Дякую президенту США Джо Байдену та американському народу», - пише Резніков у Twitter .

До нового пакет увійшли: