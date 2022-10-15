Українські військові завдали удару по базі окупантів у Мелітополі: карта

Зафіксовано чотири потужні вибухи з подальшою детонацією, інформує ZN.ua.

Українські військові завдали удару по базі окупантів у Мелітополі: карта
© РИА Мелитополь

Збройні сили України у суботу, 15 жовтня, завдали удару по військовій базі окупантів у Мелітополі, заявив міський голова Іван Федоров.

"Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: чотири потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати", - зазначив Федоров у Telegram.

Мер також наголосив, що після вибухів війська РФ вивозили звідти знищену техніку.


Анна Конюченко, ZN.ua





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