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2022-10-15
Українські військові завдали удару по базі окупантів у Мелітополі: карта
Зафіксовано чотири потужні вибухи з подальшою детонацією, інформує
© РИА Мелитополь
Збройні сили України у суботу, 15 жовтня, завдали удару по військовій базі окупантів у Мелітополі, заявив міський голова Іван Федоров.
"Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: чотири потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати", - зазначив Федоров у
Мер також наголосив, що після вибухів війська РФ вивозили звідти знищену техніку.
Анна Конюченко, ZN.ua