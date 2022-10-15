Україна та ще сім країн приєднались до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

Вони забезпечать відповідність своєї національної політики до обмежувальних заходів проти РФ, інформує ZN.ua.

Україна та ще сім країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляється у заяві верховного представника блоку від імені ЄС щодо приєднання окремих третіх країн до обмежувальних заходів проти РФ.

Зокрема, країни-кандидати на вступ в ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Україна, потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення блоку. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його.

«Рада вирішила, що у випадку, якщо судно під прапором третьої країни перевозить російську нафту або нафтопродукти, придбані за ціною, що перевищує граничну, має бути заборонено надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, включаючи страхування, пов'язане з будь-яким транспортуванням у майбутньому цим судном сирої нафти або нафтопродуктів. Рада також вирішила запровадити подальші обмежувальні заходи», - йдеться у заяві.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Чоловікам із інвалідністю заборонили виїжджати із УкраїниЧоловікам із інвалідністю заборонили виїжджати із України
Українські військові завдали удару по базі окупантів у Мелітополі: картаУкраїнські військові завдали удару по базі окупантів у Мелітополі: карта
Міноборони Британії назвало основні причини невдач РФ у війні проти УкраїниМіноборони Британії назвало основні причини невдач РФ у війні проти України
Міноборони РФ хоче запровадити цензуру проти Гіркіна & Co – джерела ISWМіноборони РФ хоче запровадити цензуру проти Гіркіна & Co – джерела ISW
П’ять країн ЄС закликають ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ – ЗМІП’ять країн ЄС закликають ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ – ЗМІ
Голова української розвідки: Жодна дія Росії у війні не стала несподіваноюГолова української розвідки: Жодна дія Росії у війні не стала несподіваною
Кількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в УкраїніКількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в Україні
У ЄС запропонували посилити санкції проти білорусі: "такі ж, як у росії"У ЄС запропонували посилити санкції проти білорусі: "такі ж, як у росії"
Український військовий яскраво натякнув на добрі новини з півдня, відео: "Дочекайтеся!"Український військовий яскраво натякнув на добрі новини з півдня, відео: "Дочекайтеся!"
Тяжкі руйнування: розкрито наслідки нового удару по Київщині, термінове попередження "Укренерго"Тяжкі руйнування: розкрито наслідки нового удару по Київщині, термінове попередження "Укренерго"
Последние новости
Подгружаем последние новости