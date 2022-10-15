Україна та ще сім країн приєднались до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

Україна та ще сім країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляється у заяві верховного представника блоку від імені ЄС щодо приєднання окремих третіх країн до обмежувальних заходів проти РФ .

Зокрема, країни-кандидати на вступ в ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Україна, потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення блоку. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його.

«Рада вирішила, що у випадку, якщо судно під прапором третьої країни перевозить російську нафту або нафтопродукти, придбані за ціною, що перевищує граничну, має бути заборонено надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, включаючи страхування, пов'язане з будь-яким транспортуванням у майбутньому цим судном сирої нафти або нафтопродуктів. Рада також вирішила запровадити подальші обмежувальні заходи», - йдеться у заяві.