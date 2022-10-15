Голова української розвідки: Жодна дія Росії у війні не стала несподіваною

Однак така заява не сходиться з тим, що раніше говорив секретар РНБО, інформує ZN.ua.

Голова української розвідки: Жодна дія Росії у війні не стала несподіваною
© Олександр Медведєв/НВ

З початку війни російська армія не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України – всі дії окупантів були передбачуваними, заявив у ефірі національного телемарафону начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає пресслужба ГУР.

Керівник воєнної розвідки підкреслив, що українські військові, з огляду на отриманий досвід у повномасштабній війні, є тепер одними з найкращих фахівців у світі: «Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування до крилатих ракет з підводних човнів. Хай там як, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти і з кожним днем наближає нашу перемогу».

За словами Буданова, після цієї війни «однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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