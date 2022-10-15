У Києві відповіли на пропозицію Тихановської щодо співпраці

Україна не визнаватиме Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі на чолі з лідеркою опозиції Світланою Тихановською через сумніви у її політичній позиції, повідомив у коментарі « Радіо Свобода » голова комітету із закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко.

«Позиція Тихановської стосовно Росії та (Владіміра) Путіна не є достатньо чіткою. Вона немовби боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Росія є державою-терористом, агресором і ворогом білоруського народу», - наголосив він.

В оточенні лідерки білоруської опозиції, також є люди, до яких є запитання, зазначив Мережко. А низка її заяв щодо України «викликали нерозуміння в Україні».

Водночас, Київ готовий вести переговори з іншим представником білоруської опозиції – полком імені Кастуся Калиновського у складі ЗСУ. За словами Мережка, полк довів власну позицію, допомагаючи давати відсіч російському агресорові, та має авторитет серед білоруської опозиції.