У Києві відповіли на пропозицію Тихановської щодо співпраці

Україна готова вести переговори з іншим представником білоруської опозиції, інформує ZN.ua.

Україна не визнаватиме Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі на чолі з лідеркою опозиції Світланою Тихановською через сумніви у її політичній позиції, повідомив у коментарі «Радіо Свобода» голова комітету із закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко.

«Позиція Тихановської стосовно Росії та (Владіміра) Путіна не є достатньо чіткою. Вона немовби боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Росія є державою-терористом, агресором і ворогом білоруського народу», - наголосив він.

В оточенні лідерки білоруської опозиції, також є люди, до яких є запитання, зазначив Мережко. А низка її заяв щодо України «викликали нерозуміння в Україні».

Водночас, Київ готовий вести переговори з іншим представником білоруської опозиції – полком імені Кастуся Калиновського у складі ЗСУ. За словами Мережка, полк довів власну позицію, допомагаючи давати відсіч російському агресорові, та має авторитет серед білоруської опозиції.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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