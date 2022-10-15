Кількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в Україні

Упродовж минулої доби підрозділи Збройних сил України ліквідували 400 російських окупантів, а загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня вторгнення становлять близько 64700 солдатів, інформує Апостроф .

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 15 жовтня.

Протягом минулого дня на передовій ЗС РФ втратили 400 своїх солдатів, 16 артилерійських систем та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, як інформує Генштаб, підрозділам ЗСУ вдалося знищити два російські вертольоти та 7 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати ЗС РФ за 14 жовтня становлять:

особовий склад – 400 військовослужбовців;

танки – 3;

бойові броньовані машини – 7;

артилерійські системи – 16;

реактивні системи залпового вогню – 3;

гелікоптери - 2;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;

автомобільна техніка та цистерни з паливом - 7 одиниць.