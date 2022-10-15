Кількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в Україні

Упродовж минулої доби підрозділи Збройних сил України ліквідували 400 російських окупантів, а загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня вторгнення становлять близько 64700 солдатів, інформує Апостроф.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 15 жовтня.

Протягом минулого дня на передовій ЗС РФ втратили 400 своїх солдатів, 16 артилерійських систем та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, як інформує Генштаб, підрозділам ЗСУ вдалося знищити два російські вертольоти та 7 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати ЗС РФ за 14 жовтня становлять:

  • особовий склад – 400 військовослужбовців;
  • танки – 3;
  • бойові броньовані машини – 7;
  • артилерійські системи – 16;
  • реактивні системи залпового вогню – 3;
  • гелікоптери - 2;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;
  • автомобільна техніка та цистерни з паливом - 7 одиниць.

Загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становлять близько 64 700 солдатів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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