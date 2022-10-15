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2022-10-15
Кількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в Україні
Упродовж минулої доби підрозділи Збройних сил України ліквідували 400 російських окупантів, а загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня вторгнення становлять близько 64700 солдатів, інформує
Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 15 жовтня.
Протягом минулого дня на передовій ЗС РФ втратили 400 своїх солдатів, 16 артилерійських систем та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Крім цього, як інформує Генштаб, підрозділам ЗСУ вдалося знищити два російські вертольоти та 7 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати ЗС РФ за 14 жовтня становлять:
- особовий склад – 400 військовослужбовців;
- танки – 3;
- бойові броньовані машини – 7;
- артилерійські системи – 16;
- реактивні системи залпового вогню – 3;
- гелікоптери - 2;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;
- автомобільна техніка та цистерни з паливом - 7 одиниць.
Загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становлять близько 64 700 солдатів.
Богдан Соловйов, Апостроф