ЗСУ відбили ворожий наступ біля 13 населених пунктів на Донеччині — Генштаб

Внаслідок влучних ударів українських артилеристів окупанти втратили 12 складів з боєприпасами, інформує ZN.ua.

ЗСУ відбили ворожий наступ біля 13 населених пунктів на Донеччині — Генштаб
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Відразу на кількох напрямках фронту точаться запеклі бої. Окупанти намагаються взяти під контроль Донецьку область, але ЗСУ стримують їхній наступ та проводять контратаки на окремих ділянках лінії зіткнення. За минулу добу сили оборони відбили атаки росіян поблизу Бахмута, Невельського, Бахмутського, Опитного та інших населених пунктів, повідомляє Генштаб.

За інформацією українських військових, їм вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала близько 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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