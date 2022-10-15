У ЄС запропонували посилити санкції проти білорусі: "такі ж, як у росії"

У Євросоюзі пропонують запровадити проти Білорусі такі самі санкції, як проти росії.

За даними PolskieRadio , така ініціатива міститься у пропозиціях до дев'ятого пакету антиросійських санкцій, які направили до ЄС п'ять держав.

Так, Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія пропонують запровадити проти Білорусі такі самі санкції, як у Росії.

Таким чином хочуть змусити Мінськ припинити допомогу Кремлю та запобігти обходу санкцій з боку росіян.

Однак одноголосна підтримка такого рішення серед країн-членів ЄС залишається під сумнівом.

Раніше повідомлялося, що рішення Лукашенка про формування спільного угруповання військ ґрунтується на договорі так званої Союзної держави, молі Білорусі загрожують Україна, Польща, Литва, але це лише легенда, щоб запровадити російські війська на територію Білорусі.

Про це розповів білоруський опозиційний політик, представник перехідного кабінету опозиції Павло Латушко.