Український військовий яскраво натякнув на добрі новини з півдня, відео: "Дочекайтеся!"

Український військовий яскраво натякнув на добрі новини з півдня, відео: "Дочекайтеся!"

Боєць ЗСУ натякнув, що незабаром з'являться добрі новини щодо ситуації на херсонському фронті.

Начальник прес-служби 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський в ефірі телемарафону жестом відповів на запитання, коли буде звільнено Херсон від окупантів.

Зелінський відкусив скибочку херсонського кавуна в прямому ефірі, натякнувши, що улюблені літні ласощі українців знову будуть доступними.

"Але ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. Дочекайтеся інформації від Генерального штабу. Вам все повідомлять, все розкажуть і все буде Україна", - наголосив Зелінський.

Раніше повідомлялося, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк припустив, що Росія може здати Донбас.

Михайло Подоляк повідомив, що Кремль хоче забрати лише Запорізьку АЕС.

"Знаєте, я вам скажу парадоксальну річ. На мій погляд, все, що я бачу сьогодні щодо розвитку війни, – Росії байдуже до Донецької та Луганської області. Вони їм не потрібні. Вони готові віддати їх", - повідомив Подоляк.

Радник глави ВП припустив, що владу Росії цікавить лише Запорізька атомна електростанція.


Юлия Александрова, politeka.net





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