На енергооб'єкти Білгородської області двічі падали російські ракети за три дні
РосЗМІ наполегливо підозрюють "бавовну".
Протягом останніх трьох днів по енергооб'єктах у Білгородській області двічі було завдано ракетних ударів, внаслідок чого у місцевого населення пропадало світло та водопостачання. Статистику надзвичайних ситуацій на об'єктах енергетики області підсумувало видання
І хоча Збройні сили України вже
"Українські війська вдарили по другій підстанції у Білгородській області за три дні", - йдеться у повідомленні The Moscow Times.
Так,
"Дві тисячі людей залишилися без енергопостачання через обстріл з боку ЗСУ підстанції у Білгородській області, повідомив губернатор області", - йдеться у повідомленні.
РосЗМІ
Нагадаємо, після ракетного терору РФ 10 жовтня президент Джо Байден пообіцяв, що США відправлять Україні зброю та сучасну ППО. Такі плани, що очевидно, не сподобалися Кремлю, тож прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков зауважив, що якщо це дійсно станеться, то війна буде тривалішою та більш болючою для Києва.