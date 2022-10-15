На енергооб'єкти Білгородської області двічі падали російські ракети за три дні

Протягом останніх трьох днів по енергооб'єктах у Білгородській області двічі було завдано ракетних ударів, внаслідок чого у місцевого населення пропадало світло та водопостачання. Статистику надзвичайних ситуацій на об'єктах енергетики області підсумувало видання The Moscow Times .

І хоча Збройні сили України вже повідомляли , що на Білгородську область падають ракети, які запускаються з території Росії по Харкову, російські ЗМІ поширюють паніку, що удари завдаються українськими військовими.

"Українські війська вдарили по другій підстанції у Білгородській області за три дні", - йдеться у повідомленні The Moscow Times.

Так, 14 жовтня в частині Білгорода зникло світло після удару, який приписується ЗСУ, по ТЕЦ біля місцевого заводу "Промінь". Після обстрілу спалахнула підстанція 110 кВт.

Раніше , 11 жовтня, сталася пожежа на ТЕЦ у Шебекіному. Задимілася місцева підстанція, пропало світло та водопостачання. Дві тисячі людей залишились без енергопостачання.

"Дві тисячі людей залишилися без енергопостачання через обстріл з боку ЗСУ підстанції у Білгородській області, повідомив губернатор області", - йдеться у повідомленні.

РосЗМІ проводять паралелі виключно у тому ключі, що пожежі на енергооб'єктах у Білгородській області почалися після масових вибухів на електростанціях в Україні.

Нагадаємо, після ракетного терору РФ 10 жовтня президент Джо Байден пообіцяв, що США відправлять Україні зброю та сучасну ППО. Такі плани, що очевидно, не сподобалися Кремлю, тож прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков зауважив, що якщо це дійсно станеться, то війна буде тривалішою та більш болючою для Києва.