У звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупації

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області загинули понад тисяча людей, інформує ZN.ua.

У звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупації
© Нацполіція

У звільненому від російських загарбників Лимані Донецької області виявили тіла ще шістьох мирних жителів, яких війська РФ вбили під час окупації. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Крім того, за його, за його словами, за минулу добу, 14 жовтня, росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини — в Бахмуті. Ще шість людей отримали поранення.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області загинули понад тисяча людей.

Однак, голова ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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