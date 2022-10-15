Ситуація в Запорізькій області різко змінилася, ЗСУ трощать окупантів: "Після черги вибухів..."

У Запорізькій області за останні дні українські захисники завдали окупантам дуже серйозних втрат.

Увечері 14 жовтня вибухи лунали в окупованому Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Просмажування русні у Мелітополі триває?Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати???Після черги вибухів росвійськові вивозили звідти ліквідовану техніку. Нехай не покоїться з миром, як і самі рашисти", — заявив мер.

Крім того, в ранковому зведенні Генштабу 15 жовтня підтвердили знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

На окупованих територіях надходить велика кількість поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%.